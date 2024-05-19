نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصم ثلاثة أيام من ملاحظين وحرمان ٦ طلاب من الامتحان لحيازة المحمول بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بأنه لا تعاطف مع أى طالب يخالف التعليمات وأى ملاحظ يسهل الغش، وذلك تحقيقًا للمصداقية والشفافية والنزاهة أمام الرأي العام٫

فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من:

الطالب (ب.م.ع) والطالب (أ.أ.م) والطالب (أ.ح.ب) بمدرسة السادات للتعليم الاساسي التابعة لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية لحيازتهم الهاتف المحمول ومحاولة الغش أثناء امتحان مادة اللغة العربية، وذلك في اليوم الأول للامتحانات وتقرر إلغاء امتحان الطلاب المذكورين أعلاه وأحقيتهم فى أداء الامتحان فى الدور الثاني.

كذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية لشخص قام بانتحال صفة طالب آخر وأدى الامتحان كبديل عنه، بمدرسة الشهيد محمد جمال المغربي وتم القبض عليه من شرطة قسم رابع أكتوبر للطالب وهو الطالب (ع.م.ن) والمنتحل الشخصية (ى.خ.ش)

وبالنسبة لملاحظي اللجان يتم خصم ثلاثة أيام من راتبهم وهم (ن.ح.ع).. (أ.أ.س).. (ب.ح.م)

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب (ب.هـ.ع) مدرسة السلام الرسمية بإدارة حدائق أكتوبر التعليمية وأكد سلومة على أنه تقرر إلغاء امتحان الطالب المذكور فى مادة اللغة العربية والخط وأحقيته في أداء امتحان المادة للدور الثاني طبقا للقواعد المنظمة وذلك لتركه الهاتف المحمول داخل دورة المياه ونزوله أثناء الامتحان ومحاولة الصعود بالهاتف، وتم ضبط الهاتف قبل عودته للجنة.

وكذلك تم رصد حالة غش بتبادل الأوراق بلجنة مدرسة نجيب محفوظ التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية للطالب ( س. ع. ف ) والطالب ( ع. ح. ع ) وتقرر إلغاء امتحان الدور الأول فى المادة وأحقيتهم فى دخول امتحان الدور الثانى للمادة

بينما تم رصد تليفون محمول مع الطالب ( س.أ. ع ) بمدرسة النهضة التجريبية والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية بالصف الثالث الإعدادي داخل دورات المياه وتقرر إلغاء مادة اللغة العربية والخط بالدور الأول ويحق له دخول الدور الثاني.

وكذلك الطالب (ع. ف.أ ) بالصف الأول الثانوي مدرسة السعيدية الثانوية بنين٫

وأشار سلومة، إلى أنه تم إلغاء امتحانات العام كاملا ويعتبر العام الدراسي 2023/2024 عام رسوب ويحق له دخول العام المقبل حيث أنه قام بتصوير ونشر امتحان مادة الرياضيات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتهيب مديرية التربية والتعليم بأولياء الأمور التنبيه على أبنائهم بعدم اصطحاب الهاتف المحمول، حرصًا على مصلحتهم ومستقبلهم.

وفي سياق متصل تابع غرفة العمليات المركزية داخل ديوان عام المديرية، كذلك غرف العمليات الفرعية داخل الإدارات التعليمية ال21 وذلك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

واطمأن من موجهي عموم المواد على عدم وجود أخطاء داخل أوراق الأسئلة وعدم وجود شكاوى داخل اللجان.

وأكد على مديري عموم الإدارات بالمرور اليومي على اللجان، وتطبيق جميع القرارات والإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات ضد المخالفين والمشاغبين داخل اللجان وتطبيق القانون بكل حزم.