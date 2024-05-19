نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس “الوطنية للصحافة” يتفقد اللجان الانتخابية بدار التحرير وروزاليوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حرص الهيئة على خروج انتخابات عضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية بصورة مشرفة تليق بمكانة وقيمة هذه المؤسسات العريقة، وأشار إلى الإقبال الكبير الذي شهدته الانتخابات من جميع الزملاء سواء صحفيين أو إداريين أو عمال، الأمر الذي يؤكد الوعي الكامل بمتطلبات المرحلة في اختيار عناصر قادرة على تحمل المسئولية وتسهم في مواجهة التحديات بطرح رؤى وأفكار جديدة، كما أشار إلى المتابعة المستمرة من الهيئة لملف استثمار الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية واستغلالها بشكل أمثل يعظم من مردودها ويسهم في تحسين أوضاع المؤسسات.

جاء ذلك خلال تفقده عدد من اللجان الانتخابية بمؤسستي دار التحرير للطبع والنشر –الجمهورية- وروزاليوسف اليوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٥/١٩، حيث تجري عمليات التصويت على عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وأشاد رئيس الهيئة بحرص الزملاء على الحضور والمشاركة والإقبال الذي شهدته اللجان، وحرص على الاستماع لعدد من الزملاء ومقترحاتهم للتطوير، وأكد أن الفترة المقبلة تحتاج العمل الجاد من الجميع ومضاعفة الجهود كلا في مكانه وموقعه للارتقاء أكثر بأوضاع المؤسسات، وأوضح أن المؤسسات بالتعاون والتنسيق مع الهيئة قطعت شوطا كبيرا في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة.

رافق رئيس الهيئة خلال الجولة، المستشار عادل بريك، المستشار القانوني للهيئة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، الدكتور أحـــمــد مــخــتــار وكيل الهيئة، وليــد عــبد العـزيز، أســامة أبــو بــاشا، عضوا الهيئة، مروة الســيسـي الأمين العام للهيئة والمستشار مـــدحت لاشين المستشار القانوني لرئيس الهيئة.

ويشار إلى أن انتخابات عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية لمؤسستي دار التحرير وروزاليوسف، انطلقت صباح اليوم، وذلك في ثالث أيام الماراثون الانتخابي للمؤسسات الصحفية القومية، والذي يختتم فعالياته الأربعاء المقبل، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية يوم الأحد المقبل.

تم فتح باب التصويت أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحا، وشهدت اللجان إقبالا من الزملاء، وبلغ إجمالي المرشحين لعضوية مجلس إدارة دار التحرير عن الصحفيين 9 مرشحين، الإداريين 13 مرشحا والعمال 7 مرشحين، وبلغ إجمالي المرشحين لعضوية الجمعية العمومية للمؤسسة عن الصحفيين 7 مرشحين، الإداريين 6 مرشحين والعمال 8 مرشحين.

بينما بلغ إجمالي المرشحين لعضوية مجلس إدارة روزاليوسف عن الصحفيين 4 مرشحين، الإداريين 8 مرشحين والعمال 6 مرشحين، وبلغ إجمالي المرشحين لعضوية الجمعية العمومية للمؤسسة عن الصحفيين 3 مرشحين، الإداريين 6 مرشحين والعمال 4 مرشحين.