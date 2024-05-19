نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 1307 شيكارة دقيق بلدي قبل بيعهم في السوق السوداء بالجيزة.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت مديرية التموين بالجيزة، برئاسة هالة غريب مديرة مديرية التموين بمحافظة الجيزة، حملات مكبرة على منافذ المحافظة بالاشتراك مع مديري الإدارات الداخليه والخارجية.

وذلك في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتواصل الحملات على الأسواق لكافة الأنشطة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

حيث نجحت مديرية التموين بالجيزة، من ضبط ٢ سيارة دقيق مدعم نسبة استخراج ٨٧٠٥٪؜ لمخالفتهم القرارات الوزارية بكمية قدرها ٣٠٧ شيكارة دقيق بلدي قبل بيعهم في السوق السوداء.

ومن خلال الجرد لمطحن قطاع خاص تبين وجود تصرف في عدد ١٠٠٠ شيكارة دقيق بلدي مدعم وتم تحرير محاضر جنح لمخالفتهم القرارات والتوجيهات الوزارية في هذا الشأن.

ليصل إجمالي ما تم ضبطه ١٣٠٧ شيكارة دقيق بلدي ما بين تجميع وتصرفات وتم تحرير محاضر جنح بذلك بكميه قدرها ٦٥طن و٣٥٠ كجم.

ومن ناحية آخرى تم جرد ومراجعة لمحطة وقود علي منتجات البترولية وبمراجعة كميات الوقود تبين الآتي:-

تجميع في كمية سولار قدرها ٣٧٨٨ لتر سولار، وتصرف في كمية بنزين ٨٠ قدرها ١٢٠٠٠ لتر بنزين، وأيضا تجميع في كمية بنزين ٩٢ قدرها ٣٨٤٠ لتر بنزين.

كما تم المرور على المخابز البلدية وتحرير عدة مخالفات مابين نقص وزن وغيرها من المخالفات الأخرى.

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