إجراء قانوني من الداخلية ضد متهم بغسـل 47 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 07:29 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى ، مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – الأراضى الزراعية – السيارات - تأسيس الأنشطة التجارية) .

وقد قدرت أفعال الغسل بـ (47 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.