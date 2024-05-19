نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من موجة حارة: توقعات الطقس ليوم الاثنين 20 مايو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدًا الاثنين 20 مايو 2024، حيث ستستمر الموجة الحارة في مختلف المحافظات المصرية.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 44 درجة مئوية.

تفاصيل حالة الطقس غدًا

من المتوقع أن تكون الأجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حارة على السواحل الشمالية، ومائلة للحرارة ليلًا.

وحذرت الأرصاد عبر صفحتها على "فيس بوك" من أن التعرض المباشر لأشعة الشمس سيزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

نشاط الرياح

خلال حالة الطقس غدًا، ستنشط الرياح على مناطق من جنوب الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

- جنوب سيناء: العظمى 39 درجة، الصغرى 28 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 42 درجة، الصغرى 26 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة، الصغرى 29 درجة.

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 41 درجة، الصغرى 28 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة، الصغرى 24 درجة.

تحذيرات إضافية

تدعو الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في ساعات الذروة، واتباع التعليمات الوقائية لتفادي أي مضاعفات صحية نتيجة الطقس الحار.