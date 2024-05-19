متحدث التعليم بشأن حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 09:31 مساءً - كشف الدكتور شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024.

وقال "زلطة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، "امتحان الشهادة الإعدادية على مستوى المديرية التعليمية كلمة تسريب غير واردة لأن الامتحان يخضع لإجراءات مشددة حتى يصل للجنة الرئيسية للطلاب داخل اللجان الفرعية".

وأضاف "يكون هناك إجراءات تفتيش ولكن أحيانا بعض الطلاب يستخدموا بعض الحيل لاستخدام التليفونات وإدخالها داخل اللجان، ولكن هناك تشديد الرقابة للتأكد سلامة من سير الامتحانات وضبط أي حالة غش إلكتروني في الحال داخل كل مديرية".

عقوبة الغش الإلكتروني

وتابع "فيه فرق عمل تقوم بالمراقبة والرصد الالكتروني لجروبات الغش وخلال خمس دقائق تكون عارفة مكان الورقة وفي أي إدارة تعليمية ويتم فصل الطلاب على الفور وعمل محضر وعقوبة الغش الإلكتروني تصل متدرجة من الحرمان من امتحان المادة أو دخول كل امتحانات المواد أو دخول الامتحانات لمدة عامين".

واستطرد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم "في البداية يقوم الطالب باستكمال الامتحان وتحرير محضر وضبط الهاتف المحمول وبعدها يتم التحقيق في هذا الأمر داخل الشؤون القانونية وبعد نتيجة التحقيق سيتم معرفة العقوبة المفروضة على الطالب".