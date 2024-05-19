الخارجية التركية: نتابع بحزن تطورات حادث المروحية في إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 09:32 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الخارجية التركية قالت إنها تتابع بحزن تطورات حادث المروحية فى إيران ونتمنى أن يكون المسؤولين الإيرانيين ومن ضمنهم الرئيس رئيسى ووزير الخارجية بخير.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن بدأت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة فى عملية واسعة النطاق للعثور على مروحية كانت تقل الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى وتعرضت لحادث فى محافظة أذربيجان الشرقية.

وبحسب الوكالة تمكن بعض مرافقى الرئيس الإيرانى فى هذه المروحية من الاتصال بالمركز، وبالتالى تتزايد الآمال فى انتهاء هذه الحادثة دون خسائر فى الأرواح.

وكانت هذا الأسطول يضم 3 مروحيات، حيث وصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهما.

وتشير المعلومات إلى أن إمام جمعة تبريز آية الله هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان كانا على متن المروحية التى تقل الرئيس الإيرانى.

ويقول السكان المحليون إن حالة المروحية لا تزال مجهولة بسبب الأجواء الضبابية فى المنطقة.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسى الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى