الخارجية: مصر تتابع بقلق بالغ ما تم تداوله بشأن مروحية الرئيس الإيرانى



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 10:28 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الخارجية المصرية قالت إن مصر تتابع بقلق بالغ الأنباء المتداولة بشأن تعرض مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لحادث مروع.

وقالت الخارجية المصرية إننا نتضامن مع حكومة والشعب الإيراني في هذا الظرف الدقيق وندعو الله أن يكتب السلامة للرئيس الإيرانى ومرافقيه.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن بدأت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة في عملية واسعة النطاق للعثور على مروحية كانت تقل الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى وتعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية.

فيما قال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن فرق الإنقاذ عثرت على حطام طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي.

وكانت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء قالت إنه تم تحديد الموقع الدقيق لحادث مروحية الرئيس الإيراني في منطقة بين أردشير وبرازين التابعة لمدينة فارزغان.