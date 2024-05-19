الخارجية: مصر تتابع بقلق بالغ الأنباء المتداولة بشأن تعرض مروحية الرئيس الإيرانى لحادث مروع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 10:29 مساءً - قالت وزارة الخارجية إن مصر تتابع بقلق بالغ الأنباء المتداولة بشأن تعرض طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لحادث مروع.

وكتب السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على تويتر: "تتابع مصر بقلق بالغ الأنباء المتداولة بشأن تعرض طائرة فخامة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لحادث مروع".

وأضاف: "نتضامن مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية فى هذا الظرف الدقيق، وندعو الله أن يكتب السلامة للرئيس الإيرانى ومرافقيه".