الزمالك يحصل على 2 مليون دولار بعد التتويج بالكونفدرالية على حساب نهضة بركان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 10:29 مساءً - يحصل نادي الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية ، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف .

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض .



الشوط الأول



جاءت أحداث الشوط الأول ضغط من لاعبى الزمالك من الدقيقة الأولى بكل قوة بطول الملعب وبالفعل سيطروا على الملعب، وأضاع إبراهيما نداى أخطر الكرات في الدقيقة 5 من رأسية قوية تصدى لها حارس نهضة بركان ببراعة.

بعدها أطلق نبيل دونجا صاروخ من خارج منطقة الجزاء جاءت بجانب المرمى بقليل، في الدقيقة الثامنة يحاول حمزة حمياني تهدئة اللقاء بالوقوع المتكرر وهو ما أدى لاعتراض زيزو على حكم اللقاء الذى أكد له أنه يقوم باحتساب كل دقيقة.

في ربع الساعة الثانية واصل لاعبو الزمالك الضغط على نهضة بركان الذين حاولوا تهدئة الملعب بشتى الطرق دون جدوى وسط هتافات كبيرة من جماهير الفريق الأبيض حتى استطاع أحمد حمدي إحراز هدف السبق في الدقيقة 20.

هدأت المباراة بعد الهدف قليلا وحاول لاعبو الزمالك تناقل الكرة، في الوقت الذى بدأ فيه لاعبو نهضة بركان محاولة بناء الهجمات بغية تحقيق هدف التعادل.

في ربع الساعة الأخيرة من الشوط الأول حاول لاعبو الزمالك تهدئة الملعب وسط محاولات من لاعبى نهضة بركان لإحراز هدف التعادل وسط حذر دفاعى قوى من لاعبى الفريق، ووسط الهجمات المغربية يتعرض أحمد حمدى نجم الزمالك للإصابة ويخرج ويحل بدلاً منه يوسف أوباما الذى يضيع أخطر فرصة في الشوط بعد كرة عرضية وصلته داخل منطقة الجزاء يسددها تصطدم بأحد مدافعى نهضة بركان وتخرج، بعدها يواصل لاعبو الزمالك اللعب وسط الملعب لإضاعة الوقت إلا أنه وفى الثوانى الاخيرة تضيع أقوى فرص نهضة بركان من ضربة ركنية يرتقى لها أحد لاعبى الفريق المغربى ويضعها بجانب المرمى يطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول.



الشوط الثانى



بدأ الشوط الثانى بمحاولات من لاعبى الزمالك من أجل إنهاء اللقاء لصالحهم وبالفعل دانت لهم منطقة الوسط بفضل تحركات السنغالى إبراهيما نداى من الجانب الأيسر والذى قادم هجمة خطيرة في الدقيقة 50 بعدما تخطى أحد مدافعى نهضة بركان وصنع عرضية متقنة على رأس التونسى سيف الجزيرى الذى لعبها قوية خارج المرمى .

وفى الدقيقة 53 يقوم احمد فتوح ظهير أيسر الزمالك بهجمة عنترية ويضعها أمام إبراهيما نداى داخل منطقة الجزاء الذى أطلقها قوية خارج المرمى ، وفى الدقيقة 57 يحصل محمد شحاته مدافع وسط الزمالك على كارت أصفر .

يجرى جوميز المدير الفني للزمالك ثانى تغييراته بنزول زياد كمال بدلا من محمد شحاته المرهق الذى بذل مجهودا كبيرا منذ انطلاق المباراة .

في الربع ساعة الثانية من الشوط الثانى يحاول الزمالك بناء الهجماء بهدوء من أجل إحراز هدف الإطمئنان عن طريق الجانب الأيسر عن طريق الثنائى إبراهيما نداى ومن خلفه أحمد فتوح ، وفى الدقيقة 63 يتعرض أيوب خيرى لاعب نهضة بركان للإصابة وتتوقف المباراة ، وفى الدقيقة 70 يجرى الزمالك تغييره الثالث بنزول مصطفى شلبى بدلا من ابراهيما نداى

يجرى معين الشعبانى المدير الفني لنهضة بركان عدة تغييرات لتنشيط الناحية الهجومية في الدقائق الأخيرة بغية إحراز هدف التعادل ، في المقابل الذى اعتمد فيه لاعبو الزمالك على الهجمات المرتدة وسط تشجيع كبير من الجماهير التي ملأت جنبات ستاد القاهرة .

يتصدى لاعبو الزمالك لكل هجمات نهضة بركان ويقوم كل اللاعبين بالدفاع بكل قوة ، وفى الدقيقة 92 يقوم حكم المباراة بطرد حمزة الموساوى مدافع الفريق المغربى بعد تعديه بالضرب على أحمد سيد زيزو وسط اعتراضات كبيرة من دكة نهضة بركان .

تشكيل الزمالك :-

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ويوسف أوباما وسيد عبد الله "نيمار" ومهاب ياسر ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

تشكيل نهضة بركان المغربى :-

حراسة المرمى: حمزة حمياني

خط الدفاع : حمزة الموساوي - إيسوفو دايو – عبد الحق عسال - عادل تاحيف.

خط الوسط : أيوب خيري – محمد المرابط – ياسين البحيري.

خط الهجوم : يوسف الفحلي – فاليري ياسين - يوسف مهيري