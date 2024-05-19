اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بالتتويج بلقب الكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 11:26 مساءً - هنأ مجلس إدارة اتحاد الكرة ، فريق الزمالك بعد التتويج بلقب البطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي ، حيث نشر على الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة نهنئة جاء نصها كالتالي : " يتقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بخالص التهاني لنادي الزمالك ومجلس إدارته وجماهيره بمناسبة التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه.. متمنيا التوفيق لجميع الأندية المصرية.

توج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بالمباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة.

وحقق الزمالك لقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه والمفارقة أنه حقق اللقبين على فريق نهضة بركان المغربي عامي 2019 و 2024.

افتتح الزمالك مشواره فى الكونفدرالية بتخطى عقبة ارتا سولار بطل جيبوتى بالخسارة ذهاباً بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بأربعة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات وخلاله فاز الفارس الابيض على أبو سليم الليبى بهدف دون رد ثم على سوار الغينى برباعية دون رد ثم على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع بطل أنجولا ثم فاز على أبو سليم الليبى بهدفين مقابل هدف ثم الغيت مباراته مع سوار الغينى ليتأهل لربع نهائى البطولة ويلاقى مودرن فيوتشر وفاز ذهاباً بهدفين مقابل هدف ثم تعادل إياباً بهدف لكل فريق ليتأهل لنصف نهائى البطولة وتعادل سلبياً في مباراة الذهاب أمام دريمز الغانى بالقاهرة ثم حقق الفوز بثلاثية في غانا ليتأهل لنهائى البطولة ويخسر ذهاباً بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان المغربى.