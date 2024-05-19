الأهلى يهنئ الزمالك بالتتويج بلقب الكونفيدرالية الأفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 11:26 مساءً - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على تهنئة الزمالك بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتوج نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي، ليكون لقب الكونفدرالية الثاني للقلعة البيضاء في تاريخه بعد التتويج بها في 2019 بالفوز على نهضة بركان أيضا بضربات الترجيح.

ويحصل نادي الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو، سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض.