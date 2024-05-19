احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 11:26 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من وكالة الأنباء العمانية قالت إن سلطنة عمان تتابع بقلق بالغ حادث مروحية الرئيس الإيراني ومستعدة لتقديم الدعم.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن بدأت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة في عملية واسعة النطاق للعثور على مروحية كانت تقل الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى وتعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية.

فيما قال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن فرق الإنقاذ عثرت على حطام طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي.

وكانت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء قالت إنه تم تحديد الموقع الدقيق لحادث مروحية الرئيس الإيراني في منطقة بين أردشير وبرازين التابعة لمدينة فارزغان.