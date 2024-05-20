نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر الشريف: نتضامن مع إيران في هذه الظروف العصيبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص تضامن الأزهر الشريف مع إيران في حادث طائرة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

وأعلن الطيب عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك، عن تضامنه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف العصيبة، ودعا الله أن يحيط الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه بحفظه وعنايته.

ودون الطيب في تعليقه نصًا باللغة الفارسية تضامنًا مع الشعب الإيراني في هذه الأحداث وكتب: “من همبستگی صمیمانه الازهر الشریف را با جمهوری اسلامی ایران در این شرایط سخت اعلام می‌کنم واز خداوند متعال می‌خواهم که دکتر ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور وهمراهانش را در حفظ وحراست کامل خویش نگه بدارد”.

الجدير بالذكر أن طائرة الرئيس الإيراني قد تعرضت لحادث اليوم وجاري البحث عنها حتي الأن.