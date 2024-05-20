نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات الأرصاد الجوية لموجة حارة غير مسبوقة في شهر مايو.. الأجواء شديدة الحرارة تستمر في جميع الأنحاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الموجة الحارة التي تضرب البلاد، حيث تفوقت درجات الحرارة في شهر مايو على شهر أغسطس، وسجلت أعلى معدلاتها على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة

تشير التوقعات إلى أن درجة الحرارة في القاهرة ستصل إلى 42 درجة مئوية اليوم، بينما سترتفع في جنوب الصعيد لتسجل 45 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

نشاط الرياح والأتربة

تُظهر خرائط الطقس نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، خاصة في المناطق المكشوفة.

حالة البحرين

البحر المتوسط: تكون حالته خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

البحر الأحمر: تكون حالته معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

نصائح للتعامل مع الطقس الحار

قدمت الأرصاد الجوية عدة نصائح مهمة للمواطنين لمواجهة الطقس شديد الحرارة:

1. شرب الكثير من الماء: لتجنب الجفاف.

2. تجنب الشمس في ساعات الذروة: بين الساعة 12 ظهرًا و3 مساءً.

3. ارتداء ملابس خفيفة: اختيار الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة.

4. استخدام واقي الشمس: لحماية الجلد من أشعة الشمس الضارة.

5. تجنب الأنشطة البدنية الشاقة: خاصة في الأماكن المكشوفة خلال النهار.

6. تأجيل المشاوير غير الضرورية: خلال ساعات الذروة (من الساعة 1 ظهرًا حتى 5 عصرًا)، وإتمامها في الصباح الباكر أو المساء لتجنب ارتفاع درجات الحرارة.

تؤكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية ضرورة اتباع هذه النصائح لتجنب الأضرار الصحية الناتجة عن التعرض للحرارة الشديدة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 41 28

6 اكتوبر 40 27

بنهــــا 40 28

دمنهور 38 26

وادى النطرون 41 28

كفر الشيخ 37 26

المنصورة 38 27

الزقازيق 41 28

شبين الكوم 41 28

طنطا 37 22

دمياط 33 23

بورسعيد 33 23

الإسماعيلية 42 24

السويس 41 26

العريش 36 18

رفح 35 18

رأس سدر 37 25

نخل 38 17

كاترين 32 13

الطور 37 26

طابا 35 24

شرم الشيخ 39 27

الاسكندرية 33 24

العلمين 33 23

مطروح 35 23

السلوم 36 24

سيوة 42 24

رأس غارب 38 26

الغردقة 39 27

سفاجا 39 26

مرسى علم 39 27

شلاتين 38 25

حلايب 34 24

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 33 23

الفيوم 41 24

بني سويف 41 24

المنيا 41 25

أسيوط 42 25

سوهاج 43 26

قنا 43 26

الأقصر 45 27

أسوان 45 28

الوادى الجديد 44 27

أبوسمبل 44 28