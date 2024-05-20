نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو أديب عن تهنئة السيسي لنادي الزمالك: "عشت وشفت الريس بيباركلنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الإعلامي عمرو أديب عن سعادته الكبيرة بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنادي الزمالك وجماهيره بعد فوزهم ببطولة الكونفدرالية.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية"، الذي يبث عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "كنت منتظر اللحظة دي، وأن الرئيس يباركلنا، عشت وشفت تهنئة الرئيس السيسي لنادي الزمالك، شكرًا يا ريس، ونوعدك أن هذه لن تكون آخر تهنئة للزمالك"، وأضاف: "الحمد لله فرجت".

تهنئة الرئيس عبر الفيسبوك

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة لنادي الزمالك عبر صفحته على الفيسبوك قائلًا: "أتوجه بالتهنئة لنادي الزمالك على فوزه الرائع اليوم، أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير، كل التحية لجماهير الزمالك ولكل المصريين، ونتمنى مزيدًا من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق المغربي الشقيق".