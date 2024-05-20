نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار الموجة شديدة الحرارة: حالة الطقس في مصر اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات، حيث ستستمر الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 41 درجة مئوية.

نشاط الرياح وتأثيرها

خلال حالة الطقس اليوم، ستنشط الرياح على مناطق من جنوب الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 41 درجة، والصغرى 28 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة، والصغرى 24 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 39 درجة، والصغرى 28 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 42 درجة، والصغرى 26 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة، والصغرى 29 درجة.

نصائح لمواجهة الموجة الحارة

حذرت الأرصاد عبر بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة. وأوضحت أن الموجة الحارة ستستمر خلال هذا الأسبوع، ونصحت باتباع التالي:

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- استخدام أغطية الرأس.

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

- شرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.