من يخلف إبراهيم رئيسي بعد إعلان وفاته رسميا؟.. الدستور الإيرانى يوضح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 مايو 2024 09:32 صباحاً - عقب إعلان إيران رسميا عن وفاة الرئيس إبرهيم رئيسي، فى حادث تحطم مروحية كانت تقله هو ومرافقيه فى اقيلم آذربيجان الشرقية، أثارت وفاته تساؤلات بين الإيرانيين حول شغور منصب رئيس الجمهورية، من يتولى منصبه؟.

وبالنظر إلى الدستور الإيرانى المادة 131: التى تنص على أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أوغيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولى المعاون الأول لرئيس الجمهورية أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة.ووفقا للدستور الإيرانى، يتوجب على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والمعاون الأول لرئيس الجمهورية أن تعد الأمور ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة 50 يومًاـ على الأكثر ـ وفي حالة وفاة المعاون الأول لرئيس الجمهورية أو لوجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك فيما إذا لم يكن لرئيس الجمهورية معاون أول، تعين القيادة شخصًا آخر مكانه.

هذا ويتولى النائب الأول للرئيس الإيرانى محمد مخبر رئاسة الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة المرشد الأعلى.