الهلال الأحمر الإيرانى : عثرنا على جثامين كل من كانوا على متن مروحية الرئيس ويجرى نقلها إلى مدينة تبريز

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 مايو 2024 09:32 صباحاً - قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني: إننا عثرنا على جثامين كل من كانوا على متن مروحية الرئيس رئيسي ويجري نقلها إلى مدينة تبريز، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد التليفزيون الإيرانى اليوم، مصرع الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى وجميع رفاقه فى حادث تحطم مروحية فى محافظة أذربيجان، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية. وقالت وكالة رويترز نقلا عن مسئول إيرانى صباح الاثنين، إن طائرة الرئيس الإيرانى احترقت بالكامل في حادث التحطم، مؤكدة أنه لا توجد أى علامة حياة فى حطام مروحية رئيسى، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

