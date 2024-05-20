نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج معاش تكافل وكرامة 2024: الشروط والمعايير للحصول على الدعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعد برنامج معاش تكافل وكرامة أحد البرامج الحيوية في مصر لدعم الفئات المحتاجة، ويشمل أكثر من 20 مليون مواطن.

ومع ذلك، هناك شروط محددة تحددها وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد مؤهلات الأفراد للاستفادة من هذا البرنامج، تهدف إلى ضمان توجيه المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة وتحقيق استمرارية الدعم.

الشروط للاستفادة من برنامج معاش تكافل وكرامة:

1. استبعاد العمل في القطاعين الأمنيين: يتم استبعاد أي شخص يعمل في القوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي.



2. استبعاد من يمتلك أرض زراعية: يُستبعد أيضًا من يمتلك قطعة أرض زراعية تتجاوز مساحتها فدان واحد.

3. استبعاد الممتلكات التجارية أو الاستثمارية: يشمل ذلك كل من يمتلك مشاريع تجارية أو استثمارات.

4. استبعاد السيارات والمعدات الزراعية للاستخدام التجاري: يشمل هذا من يمتلك جرار زراعي أو سيارة خاصة تستخدم لأغراض تجارية.

5. استبعاد من يمتلك ثلاثة رؤوس أبقار أو أكثر لأغراض تجارية: يُستبعد أيضًا من يمتلك هذا العدد من الأبقار لأغراض تجارية.

6. استبعاد العاملين في أي قطاع (حكومي أو خاص) بغض النظر عن وجود التأمين: يشمل ذلك أي شخص يعمل في أي قطاع بما في ذلك القطاع الحكومي والخاص.

7. استبعاد السفر خارج البلاد لفترة تزيد عن ستة أشهر: يستبعد أيضًا من سافر خارج البلاد لمدة تتجاوز هذه الفترة.

8. استبعاد من يمتلك مشروع تجاري أو يعمل به أو يمتلك مدخرات تتجاوز الحد المسموح: يشمل ذلك أي شخص يمتلك مشروعًا تجاريًا أو يعمل به أو يمتلك مدخرات مالية تتجاوز الحد المسموح.

9. استبعاد إذا كانت تكلفة تسجيل الأطفال في المدارس الخاصة تزيد عن 2000 جنيه مصري للطالب: يُستبعد أيضًا من يواجه هذه التكاليف.

تحدد هذه الشروط والمعايير الأهلية للبرنامج المعاش تكافل وكرامة لضمان وصول الدعم المناسب إلى الفئات المستحقة في المجتمع المصري. تشمل الشروط تأكيد الحالة الاجتماعية وتقديم الوثائق الضرورية لتقديم الطلب.