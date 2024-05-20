نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرفة السياحة تحدد موعد إطلاق أولى رحلات الحج لعام ١٤٤٥ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم غرفة السياحة المصرية أفواج حجاج بيت الله الحرام لعام 2024، وفقًا لجدول زمني محدد لضمان سلاسة ويسر عملية الحج للمواطنين المصريين.

الجدول يشمل رحلات برية، إقتصادية بالطيران، وفاخرة بخمس نجوم.

مواعيد إطلاق أولى رحلات الحج

حسب بيان رسمي صادر عن غرفة السياحة المصرية، فإن الأيام التالية تشكل جدول إطلاق الرحلات لحج عام 2024:

- 23 ذو القعدة 1445 (31 مايو 2024): إطلاق أولى قوافل الحج البرية.

- 2 يونيو 2024: إطلاق رحلات الحج الاقتصادي بالطيران.

- 8 - 12 يونيو 2024: إطلاق رحلات الحج الفاخرة بخمس نجوم.

ضوابط وتفاصيل الحج المصري 2024

- إقامة في المدينة المنورة: يقيم الحجاج في المدينة المنورة لمدة 3 ليالٍ، ويشمل ذلك جميع برامج الحج بمختلف مستوياتها.



- الالتزام بالمستويات المتفق عليها: الشركة ملتزمة بالمستويات المحددة لكل برنامج حج، دون أي تغييرات إلا بموافقة مسبقة.

- خدمات إضافية: يتم تقديم خدمات إضافية فقط لبرنامج الحج الفاخر بخمس نجوم، ولا تسمح بأي خدمات إضافية لأي برنامج آخر.

- التزام بتعليمات السلطات السعودية: الشركة ملتزمة بتعليمات وتوجيهات السلطات السعودية بالكامل، مع تحذير من العواقب القانونية في حالة المخالفة.

- توجيه الحجاج إلى موانئ السفر: يتم توجيه الحجاج إلى مواقع السفر قبل ميعاد الرحلة بما لا يقل عن 6 ساعات، لضمان استمرارية العملية بكل يسر وسهولة.

باستخدام هذا الجدول الزمني والضوابط المحددة، تسعى غرفة السياحة المصرية إلى تسهيل وتنظيم أداء فريضة الحج بأعلى مستويات الكفاءة والجودة لحجاجها لهذا العام.