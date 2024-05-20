نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر تليجرام.. تداول صور امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت صفحات الغش الاجتماعي "شاومينج" صور من امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة، عبر تطبيق التليجرام، بعد مرور ثلث ساعة من بدء الامتحان.

ويزعم أدمن الجروب، أنه نفس الامتحان الأصلي الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية، بمحافظة القاهرة، بامتحانات الفصل الدراسى الثانى، الدور الأول "آخر العام" للعام الدراسى 2023/2024، الخميس الماضي.

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب

أكد أيمن موسي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام أعمال الامتحانات، حيث تم الإنتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (نهاية العام ) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ م، والتى تنطلق اليوم، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٢

وأشار مدير المديرية، إلى نه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والاجاية والمبانى التعليمية لتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، كذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومى وإزالة كافة الاشغالات.