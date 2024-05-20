تداول صور من امتحان الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة

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أحمد جودة - القاهرة - تداول امتحان صور امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة، عبر تطبيق التليجرام، بعد بدأ اللجان.



بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية، بمحافظة الجيزة، السبت الماضي، بامتحانات الفصل الدراسى الثانى، الدور الأول "آخر العام" للعام الدراسى 2023/2024،



و أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بأن اجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ (١٩١٠٦٨) طالبا وطالبة، مقسم على ٦٩٧ لجنة بالإضافة إلى لجنة 57357

وشكلت المديرية، غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فورًا والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة.

كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان.

وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 23 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).

وأكد مدير المديرية، مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانيًا باللجان يوميًا مع تواجد الموجة المقيم لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات الصعوبات.

وكما أكد على التواصل المستمر مع روؤساء الأحياء والمدن لإزالة المعوقات والصعوبات خارج أسوار المدارس ومنع تواجد الباعة الجائلين.

جدير بالذكر، ان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على منع دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الإلكترونية مع تقليل الطلاب باللجان الفرعية، والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، والاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.