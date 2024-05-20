سلطة الطيران المدنى تشارك في ورشة العمل الأولى حول ” تقنيات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مايو 2024 01:28 مساءً - في إطار التنسيق والتعاون الدائم بين مصر وجميع دول العالم في مجال الطيران المدني،، شارك وفد من سلطة الطيران المدنى المصرى في ورشة العمل الأولى حول " تقنيات التدقيق والتفتيش" وذلك بالتعاون مع إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) بالعاصمة القبرصية لارنكا؛ والتي واستمرت فعالياتها على مدار خمسة أيام خلال الفترة من ١٣ إلى ١٧ مايو الجاري، بمشاركة عدد من مسؤلي سلطات الطيران المدني بكلا من مصر وليبيا واليمن وقبرص، وهى تعد ورشة العمل الأولى من نوعها التي تجمع بين الدول الأربعة لمناقشة طرق الامتثال وأفضل الممارسات المتعلقة بمخاوف أمن الطيران لدى الدول الشريكة.

حضر الورشة المدير التنفيذي لإدارة العمليات الأمنية في (TSA) ومدير مركز الامتثال الإقليمي التابع لبرنامج EXBS المختص بمراقبة الصادرات وأمن الحدود ذات الصلة، حيث تم إجراء لقاءات تنسيقية مع كبار قادة الدول الشريكة لمناقشة قضايا أمن الطيران.

وقد هدفت ورشة العمل إلى تعزيز أمن الطيـران وتحقيق تواصل فعال بين سلطات الطيران المدني الإقليمية، وذلك في إطار التعاون الفعال بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال أمن الطيران المدني بما يؤكد على دور مصر الريادي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وفى هذا السياق أكد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى على أن ورشة العمل تأتي فى إطار جهود وزارة الطيران المدنى المتواصلة لدعم الأمن والسلامة الجوية على كافة المستويات بما يعزز أمن الطيران الإقليمي، ويُعمق التواصل بين جميع دول الجوار لتحقيق التنسيق والتكامل التام في مجال الطيران المدني بما يعكس مدى التزام مصر لدعم الشراكة الإقليمية وتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال الحيوي.

مشيرًا إلى أن ورشة العمل قد تم تنظيمها بناءًا على طلب الجانب المصري، مما يؤكد حرص مصر الدائم على تحقيق التعاون الدائم مع الدول الشقيقة لضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة الجوية هذا إلى جانب أن سلطة الطيران المدني تسعى دائمًا إلى مواكبة أعلى المعايير والتشريعات الدولية المتعلقة بصناعة النقل الجوى.