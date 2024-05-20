نائب رئيس مجلس الأمن الروسى : تحقيق شامل لتحديد أسباب وفاة الرئيس الإيراني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 مايو 2024 01:29 مساءً - قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: سيكون هناك تحقيق شامل لتحديد الأسباب الحقيقية لوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت وفاة الرئيس ووزير الخارجية ومرافقيهما، إثر حادث تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية.وفي وقت سابق، زار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأحد، محافظة أذربيجان الشرقية، وافتتح مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سد "قيز قلعة سي"، وهو مشروع مشترك بين إيران وأذربيجان.

وكان "رئيسي" ومرافقوه في طريقهم إلى تبريز بطائرة مروحية بعد مراسم تدشين السد، لكن المروحية تعرضت لحادث في منتصف الطريق وسقطت في منطقة ورزقان.