نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تطلق مبادرة "اسأل هنجاوبك" للرد على كافة استفسارات وأسئلة طلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استقبال كافة استفسارات وأسئلة طلبة وطالبات والثانوية العامة، حول امتحانات الثانوية العامة 2024 وذلك خلال التعليقات عبر منشور اطلقته على صفحتها بموقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك".

وقالت الوزارة، من خلال منشورها، "يسعدنا استقبال كافة استفساراتكم وأسئلتكم حول امتحانات الثانوية العامة من خلال التعليقات على هذا المنشور وسنقوم بالرد عليها"، وتابعت " لا تترددوا في ارسال استفساراتكم"، وذلك تحت عنوان "اسأل_هنجاوبك" عبر الرابط هذا من هنا

جدير بالذكر، ستنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 10 يونيو القادم لأداء المواد الغير مضافه للمجموع، بينما ستنطلق امتحانات المواد الأساسية يوم 22 يونيو 2024.

