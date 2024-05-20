نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسومات جمالية وعبارات وطنية.. رصف وتطوير شارع غرب السكة في العمرانية |شاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ملحمة وطنية، رسمها المواطنون بشارع غرب السكة في العمرانية مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، من أجل نظافة ورصف وتطوير شارع غرب السكة بالعمرانية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبمتابعة من الدكتورة مها النجعاوي مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة الجيزة، واللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية.

بداية الحكاية كانت من خلال شن حي العمرانية بالجيزة بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل، حملة نظافة مكبرة؛ للنهوض بمستوى النظافة والتصدي للإشغالات والتعديات على الطريق العام.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، وعدم السماح بالتعدى على الطريق العام، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن رفع القمامة والمخلفات وإزالة جميع الأكشاك المخالفة وكافة التعديات والسيارات المتهالكة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة وتمهيد الطريق أمام الحركة المرورية، ورفع مستوى النظافة بشارع غرب السكة الحديد بجوار محطة مترو أم المصريين بالعمرانية الشرقية.

لتبدأ بعدها محافظة الجيزة، بتطوير ورصف الشارع بالإنترلوك اللازم، وتجميله بالأشجار والنباتات، وتزويده بالإنارة اللازمة، كما قام الأهالي بالرسومات الجمالية اللازمة للشارع، والشعارات والعبارات الوطنية، على الحوائط لإضافة صورة جمالية للشارع.

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