نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر: شكاوي من سؤال خارج المنهج بعلوم القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، آراء طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم في عدد من المحافظات.



قالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن امتحان هندسة الجيزة لطلاب الاعدادية جاء طويل وثقيل على حد وصف أولياء الأمور والطلاب.

وأصافت: "كما ان امتحان العلوم لمحافظة القاهره تباينت الاراء حوله ولكن أغلبية الأراء أكدوا أنه جاء صعبا ويحتاج وقت أكثر.

وأشارت "الحزاوي" إلى أن هناك شكاوي لأن بعض اللجان صعبة في التعامل مع الطلاب مما جعل الطلاب متوترين وخصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة.

وأوضحت بأن هناك شكوى من أحد أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة، بأن هناك سؤال خارج المنهج في الامتحان هو سؤال الثالث جزئية ب الشكل الأول << عند استبدال الخارصين بفلز النحاس فإنه يترسب.

ونبهت المديريات التعليمية بحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان والسماح بتشغيل المراوح الجانبية الموجودة باللجان مع الحفاظ على التهوية الطبيعية، مع تواجد طبيب دائم باللجنة.



جدير بالذكر، اطمأن مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على أداء الطلبة لامتحان مادة العلوم، مؤكدا أنه تم دون أى عوائق أو صعوبات ومدى وضوح الأسئلة وتوافر المناخ المناسب لأداء الامتحان واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية.

حيث أدى طلبة الشهادة الإعدادية الامتحان عدد (١٨٩) طالب فى (١٠) لجان فى مادة (العلوم)، كما تفقد لجنة امتحانات الصف الأول الثانوى حيث بلغ عدد الطلبة (١٠٣) طالب فى (٥) لجنة امتحانية.