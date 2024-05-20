نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج "لوريال - اليونسكو" يفتح باب التقدم للمرأة المصرية في مجال العلوم لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن افتتاح باب التقدم لبرنامج "لوريال - اليونسكو" من أجل المرأة في العلم لعام 2024. يأتي هذا البرنامج بالتعاون مع مؤسسة لوريال مصر ومنظمة اليونسكو، بهدف تعزيز مشاركة وتكريم الشابات المصريات المتميزات في مجالات علوم الحياة والكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية وعلم الوراثة وعلم وظائف الأعضاء وعلوم الأعصاب والتكنولوجيات الحيوية وعلم البيئة وعلم السلوك، بالإضافة إلى العلوم الفيزيائية مثل الفيزياء والكيمياء وهندسة البترول والرياضيات والعلوم الهندسية وعلوم المعلومات وعلوم الأرض والكون.

يهدف برنامج "لوريال - اليونسكو" إلى تعزيز دور المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا وتعزيز تواجدها في المراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار. يشترط في المشاركة في البرنامج أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة الدكتوراه أو تكون طالبة دكتوراه في إحدى التخصصات المذكورة. للمتقدمات للدكتوراه يشترط أن تكون المرشحة مسجلة في السنة الثانية لبرنامج الدكتوراه أو قبل سنة واحدة من مناقشة الأطروحة. يتم تحديد الحد الأقصى للعمر للمتقدمات في سن 35 عامًا بحلول نهاية فترة التقديم، بينما يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدمات للدكتوراه 45 عامًا.

يتم تكريم ثلاث باحثات متميزات من الشابات المصريات على أبحاثهن ويشجعهن على مواصلة حياة مهنية مثمرة في مجال العلوم. كما يتم منح ثلاث منح دراسية لباحثات مصريات يعملن في دراسات الدكتوراه وما بعد الدكتوراه في مختبرات البحث أو المعاهد أو الجامعات في مصر.

تهدف هذه المبادرة إلى دعم وتمكين المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا، والتعاون بيعزيزي المحرر.