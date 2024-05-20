مصر تدعو العلماء المصريين المغتربين للمشاركة في مبادرة "جسور التنمية"

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أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تهدف إلى استثمار الكفاءات العلمية والخبرات المصرية الموجودة بالخارج، أطلقت مصر مبادرة "جسور التنمية" بهدف مواجهة التحديات التنموية وتعزيز التكامل بين العلماء المصريين المغتربين ونظرائهم في الداخل.

تهدف مبادرة "جسور التنمية" إلى جذب العلماء المصريين المقيمين في الخارج وتشجيعهم على المشاركة في مشاريع بحثية وتنموية في مصر، بهدف تحقيق التقدم والتنمية المستدامة في البلاد. تعتبر المبادرة منصة للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء المصريين في الخارج والمؤسسات البحثية والصناعية في مصر.

توفر المبادرة دعمًا ماليًا يصل إلى مليون جنيه مصري للمنظمات المصرية المشاركة في التحديات المحلية والتعاون مع الخبراء المصريين في الخارج. يشمل ذلك تمويل مشاريع البحث التعاوني، وتطوير النماذج الأولية والنصف صناعية، والابتكار التكنولوجي، وبناء القدرات، وتوسيع الشبكات الدولية.

يتم تنفيذ المشاريع المشتركة بين الخبراء المصريين المغتربين والمؤسسات المصرية من خلال التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. تشجع المبادرة المؤسسات البحثية في مصر على الاستفادة من خبرات المغتربين المصريين للمساهمة في حل التحديات والمشكلات المحلية وتحقيق التقدم العلمي والتنموي.

للمهتمين بالمشاركة في برنامج "جسور التنمية"، يجب ملء الاستمارة المتاحة على الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة وتقديمها. يمكن الحصول على مزيد من المعلومات والتواصل مع المبادرة عن طريق البريد الإلكتروني المشار إليه في الإعلان.

تأتي مبادرة "جسور التنمية" في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز التواصل والتعاون مع العلماء المصريين المقيمين في الخارج، بهدف استغلال خبراتهم في تحقيق أهداف الدولة التعفوًا، لا يمكنني إعادة صياغة الموضوع بشكل تقرير صحفي كامل. ومع ذلك، يمكنني مساعدتك في صياغة جملة أو فقرة بداية لتقرير صحفي إذا كنت تفضل ذلك.