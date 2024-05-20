أخبار مصرية

مواعيد القطارات على خط القاهرة إسكندرية والعكس (جداول)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/15
  • 2/15
  • 3/15
  • 4/15
  • 5/15
  • 6/15
  • 7/15
  • 8/15
  • 9/15
  • 10/15
  • 11/15
  • 12/15
  • 13/15
  • 14/15
  • 15/15

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد القطارات على خط القاهرة إسكندرية والعكس (جداول) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جداول مواعيد القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس.

وتتيح الهيئة القومية لسكك حديد مصر إمكانية حجز تذاكر القطارات إلكترونيًا عبر عدة وسائل، بما في ذلك الموقع الإلكتروني للحجز على الإنترنت، وتطبيق الهاتف المحمول، ومنافذ شركات الدفع الإلكتروني.

وجاءت طرق حجز تذاكر القطارات وفق أحدث إضافات السكة الحديد على النحو التالي:

- موقع الحجز الإلكتروني للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

- التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر عبر الهاتف المحمول.

- منظومة الدفع الفوري من خلال وكلاء البيع التابعين لشركة خالص للدفع الإلكتروني (خدماتي، طلقة، كاش كول، أو باي) من خلال 500 ألف نقطة بيع موزعة على مستوى الجمهورية.

- منافذ الدفع الإلكتروني الخاصة بشركة فوري، من خلال 320 ألف نقطة بيع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

- منافذ وشبابيك التذاكر في مختلف محطات السكة الحديد.

47303dfd29.jpg
cb84ae4af6.jpg
88714ca895.jpg
9ae274aa19.jpg
258f215485.jpg
fd042b251b.jpg
4eca05e15c.jpg
4ca23cccd2.jpg
ae0e64026b.jpg
960de04135.jpg
a0042f231c.jpg
ab7cf39a79.jpg
742ff1e29f.jpg
4f07b25ebc.jpg
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا