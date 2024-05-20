نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد القطارات على خط القاهرة إسكندرية والعكس (جداول) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جداول مواعيد القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس.

وتتيح الهيئة القومية لسكك حديد مصر إمكانية حجز تذاكر القطارات إلكترونيًا عبر عدة وسائل، بما في ذلك الموقع الإلكتروني للحجز على الإنترنت، وتطبيق الهاتف المحمول، ومنافذ شركات الدفع الإلكتروني.

وجاءت طرق حجز تذاكر القطارات وفق أحدث إضافات السكة الحديد على النحو التالي:

- موقع الحجز الإلكتروني للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

- التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر عبر الهاتف المحمول.

- منظومة الدفع الفوري من خلال وكلاء البيع التابعين لشركة خالص للدفع الإلكتروني (خدماتي، طلقة، كاش كول، أو باي) من خلال 500 ألف نقطة بيع موزعة على مستوى الجمهورية.

- منافذ الدفع الإلكتروني الخاصة بشركة فوري، من خلال 320 ألف نقطة بيع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

- منافذ وشبابيك التذاكر في مختلف محطات السكة الحديد.