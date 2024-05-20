نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال ساعات.. إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، استعدادًا لدخول امتحانات العام الدراسي الحالي 2023/2024، خلال الساعات المقبلة.

وقالت المصادر، خاصة بديوان عام الوزارة، أن لجان النظام والمراقبة تستعد لإعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة خلال الساعات المقبلة.

وأكدت المصادر، أنه سيتم إعلانها عبر موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي، بالإضافة إلى إرسال بطاقات أرقام الجلوس للمدارس الثانوي، لتوزيعها على الطلاب.

موعد امتحانات الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة حيث يجرى امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 حيث جاء جدول الامتحانات المعتمد لطلاتب الشعبة العلمية والأدبية كما يلي:-

يوم الاثنين الموافق 10/6/2024 امتحان مادة التربية الدينية + التربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12/6/2024 امتحان مادة الاقتصاد + الاحصاء.

يوم السبت الموافق 22/6/2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء.

يوم الثلاثاء الموافق 25/6/2024 امتحان مادة الأجنبية الثانية.

يوم السبت الموافق 290/6/2024 امتحان مادة الفيزياء + التاريخ.

يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2024 امتحان مادة الغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 6/7/2024 امتحان مادة الكيمياء + الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10/7/2024 امتحان مادة الجيويلوجيا + الجبر والهندسة الفرغية + علم النفس.

يوم السبت الموافق 13/7/2024 امتحان مادة التفاضل والتكامل.

يوم الأربعاء الموافق 17/7/2024 امتحان مادة الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة.

يوم السبت الموافق 20/7/2024 امتحان مادة الديناميكا.