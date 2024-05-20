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التضامن تنظم قافلة طبية للعاملين بالوزارة

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أحمد جودة - القاهرة -  

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي للمرة الأولي بالتعاون مع مستشفى مصر الدولي قافلة طبية للعاملين بالوزارة، تنفيذا لتوجيهات السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القافلة فى نسختها الأولي تأتى فى إطار ما تشهده منظومة الخدمات الداخلية من تطوير حيوي للارتقاء بالخدمات المقدمة للعاملين بالوزارة والتى بدأت الوزارة فى العمل عليها باستهداف تطوير بيئة العمل الداخلية ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة فى ضوء الاهتمام بالاستثمار فى البشر وبما يساعد على تحسين الأداء.

القافلة تضمنت إجراء عدد من الفحوصات الطبية للعاملين

هذا وقد انطلقت القافلة على مدى يومين بالتعاون مع مستشفى مصر الدولي، حيث تضمنت عددا من الفرق الطبية المتخصصة التى قامت بفتح ملفات طبية للعاملين، وإجراء عدد من الفحوصات الطبية للعاملين  من قياسات السكر والضغط وتحاليل الدم وقياسات الدهون والكتلة، متضمنة نشر التوعية بين العاملين حول مرض السكر وضغط الدم والقلب وفتح ملفات طبية للعاملين للمتابعة لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة

كما تم القيام بعمل القياسات لما يقرب من ١٥٠  من العاملين بالوزارة، وسيتم التعامل مع الحالات التى تحتاج لتدخلات طبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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