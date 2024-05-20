شكري: التواجد العسكري الإسرائيلي على مشارف معبر رفح وضع قوافل المساعدات في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مايو 2024 03:31 مساءً - أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين ، أن التواجد العسكري الإسرائيلي على مشارف معبر رفح والأعمال العسكرية في الجانب الفلسطيني من المعبر وضعت قوافل المساعدات وسائقي الشاحنات في خطر، فضلا عن القيود التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول وخروج العاملين في النطاق الإنساني بشكل آمن من وإلى القطاع .

وشدد شكري - في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس بأثينا - على أن الإجراءات القائمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية تؤثر على تشغيل معبر رفح .. متسائلا عن سبب إغلاق المعابر الإسرائلية ولماذا لا تستخدم إذا كان هناك اهتمام حقيقي بالوضع الإنساني في غزة.