5 شهداء وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلى استهدف منزلا فى بيت لاهيا شمال غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 مايو 2024 03:32 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: 5 شهداء وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الاثنين، أن إسرائيل أجبرت 810 آلاف فلسطيني على النزوح قسرًا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت "الأونروا"، عبر حسابها بمنصة "إكس"، إن "النزوح مستمر في غزة، وتفيد التقديرات بأن أكثر من 810 آلاف شخص نزحوا قسرًا من رفح خلال الأسبوعين الماضيين بحثًا عن الأمان".