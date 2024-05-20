اللجنة الأولمبية المصرية تكشف أبرز المرشحين للفوز بميداليات فى أولمبياد باريس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 مايو 2024 03:32 مساءً - قال شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، أن أبرز اللاعبين واللاعبات المرشحين للفوز بميداليات فى دورة الألعاب الأولمبية بباريس هم سارة سمير وكريم كحلة.

وأضاف "العريان"، فى لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافى ومنة الشرقاوي: "لدينا أيضا الخماسى الحديث، وتأهل لاعبان ولاعبة مصرية، وبنهاية التأهيل ستتأهل لاعبة أخرى ليتحقق بذلك أقصى عدد للاعبين المسموح لهم بالتأهل من نفس الدولة، وكل لاعبى هذه اللعبة سينافسون على ميداليات".

وتابع الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية: "هناك الألعاب التقليدية مثل المصارعة والملاكمة التى أصبحت منافساتها تتسم بالصعوبة الشديدة، وفريق كرة القدم سيلعب فى الأولمبياد ويمكنه التأهل من دور المجموعات، وفريق كرة اليد الذى حقق المركز الرابع فى أولمبياد باريس".