رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويدعو للعودة للانعقاد يوم 2 يونيو المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 مايو 2024 03:32 مساءً - أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الإثنين، على أن تعقد الجلسة العامة القادمة في الساعة 11 صباح يوم الأحد الموافق 2 من شهر يونيو القادم.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس نهائيا خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022 / 2023 وعددها 59 مشروعاً.

كما وافق مجلس النواب اليوم نهائيا على مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ومشروع قانون التأمين الموحد.