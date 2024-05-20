نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تخفيض سرعة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة على معظم الخطوط، نظرًا لارتفاع درجة الحرارة التي تؤثر على القضبان والمعدات.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن هذا الإجراء ضروري لتجنب حدوث أي طارئ، وذلك حرصًا على سلامة الركاب وسلامة المعدات. وأكدت أنه سيتم استئناف مسار القطارات بالسرعة المعتادة فور انخفاض درجة الحرارة.

وأكدت الهيئة أنها تقوم بمتابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة، وذلك لتقييم تأثيرها على الخطوط، خاصة الوجه القبلي، من خلال فرق الطوارئ المخصصة لهذا الغرض والتي تنتشر على جميع الخطوط.

وأكدت الهيئة أن حركة القطارات مستمرة بشكل منتظم على جميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، وأنه لا يوجد أي تأثير على حركة التشغيل.

وقدّمت الهيئة اعتذارها للركاب عن أي تأخير قد يحدث نتيجة لارتفاع درجة الحرارة، مشيرة إلى أن ذلك خارج عن سيطرتها.