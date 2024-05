نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية عن عامي 2022-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية نسختى 2022م و2023م، وأسماء الفائزين فى المسابقة بعد انتهاء لجان تحكيم المسابقة من أداء عملها، ووضع حيثيات اختيارها للأعمال الفائزة.

وأكد محمود كامل وكيل النقابة المشرف العام على المسابقة أنه سيتم نشر الأعمال الفائزة وحيثيات اختيار لجان التحكيم لها على موقع النقابة والصفحات الخاصة بالنقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت النتيجة كما يلي:

1- جائزة التحقيق الصحفي:

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة الأولى عن عام 2022، وقررت منح الجائزة الثانية عن عام 2022 مناصفة بين الزميل محمد الصاوي عن تحقيق بعنوان "تصريح قتل"..الوفاة طبيعية..كيف يتحول تصريح الدفن لتصريح قتل"، موقع مصراوى، والزميل جمال فاضل عن حملة بعنوان "الاحتيال على عملاء البنوك..عندما لا يلعب الزهر"،مجلة الأهرام الاقتصادي-مؤسسة الأهرام.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى عن عام 2023، للزميلة حبيبة جمال عن تحقيق بعنوان "صفقة مع إبليس..محررة أخبار الحوادث تخوض مغامرة مع شبكة دولية لاستدراج المراهقات عبر الإنترنت"، مجلة أخبار الحوادث-مؤسسة أخبار اليوم.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية عن عام 2023، للزميل سامح غيث، عن تحقيق بعنوان "حلب التمويل المدعوم..مشروعات وهمية تلتهم الدعم الحكومي للتنمية، موقع مصراوى.

2- جائزة الحوار الصحفي:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى عن عام 2022 مناصفة بين الزميلة/عزيزة فؤاد، عن حوار بعنوان "ملك القلوب..الدكتور مجدى يعقوب"، مجلة نصف الدنيا-مؤسسة الأهرام، والزميل/أحمد سعد، عن حوار بعنوان "الأخبار" تحاور مكتشف الداء ومبتكر الدواء.."ألتر "و "شينازى":أنقذنا البشرية من فيروس سى"، جريدة الأخبار –مؤسسة أخبار اليوم.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية عن عام 2022،للزميلة/مي الخولى، عن حوار مع المؤرخ العمراني نزار الصياد "لاعمران دون سياسة..كل الأنظمة السياسية تركت بصمتها على وجه العمارة المصرية"، جريدة الأهرام – مؤسسة الأهرام.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى عن عام 2023، للزميلين أحمد جمال الدين وإبراهيم حسان، حوار مشترك، بعنوان "أول حوار وظهور لجارو روبير طبقيان مترجم مذكرات نوبار باشا"، جريدة اليوم السابع.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية عن عام 2023، مناصفة بين الزميل/ مصطفى عرام، عن حوار بعنوان "الذكاء الاصطناعى يهرب من الإجابة عن غزة..bard وchat gpt اتفقا على انحياز فيسبوك لإسرائيل""،مجلة صباح الخير-مؤسسة روزاليوسف، والزميل/طارق صلاح، عن سلسلة حوارات من فلسطين، جريدة المصرى اليوم.

3- جائزة الإخراج:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2022، للزميل/ محمد عمار، عن إخراج ملحق بعنوان " مونديال المفاجآت وسقوط الكبار" جريدة الشروق.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة لعام 2023، للزميل/اسلام الشيخ، عن إخراج ملحق بعنوان "جورج حنين..الفن والحرية والتمرد"،مجلة أخبار الأدب- مؤسسة أخبار اليوم.

4- جائزة التصويرالصحفي:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2022 مناصفة بين الزميل/ طارق وجيه، عن صور لتقرير بعنوان "مولد أبوالحسن الشاذلي..حضر المريدون وغابت الاحتفالات"، بجريدة المصرى اليوم، والزميل /محمد شكرى الجرنوسى،عن صورة لتقرير بعنوان "الصيد في البرلس..ياسمك يابني تلعب في الميه لعبك يعجبني"،بجريدة المصرى اليوم.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2023 مناصفة بين الزميل/مجدى ابراهيم،عن صور "تغطية الانتخابات الرئاسية "، بجريدة الشروق، والزميل/خالد الفقى عن صور لتقرير بعنوان "مصر تستقبل الوافدين السودانيين عبر منافذ الحدود بأسوان"، بموقع اليوم السابع.

5- جائزة الكاريكاتير:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2022 مناصفة بين الزميل/ أحمد دياب، عن كاريكاتير بعنوان "ليالى الشتاء الدافئة"،بمجلة روزاليوسف، والزميل/عمرو عكاشة عن كاريكاتير بعنوان "إن غلي سعر الفول..الدولار هو المسئول"، بجريدة الوفد.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2023،للزميل خضر حسن، عن كاريكاتير بعنوان "بلدي وأصلي".مجلة صباح الخير-مؤسسة روزاليوسف.

6- جائزة الصحافة الثقافية:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2022 للزميلة/ إسراء النمر، عن ملف بعنوان "ألعاب حسين عبد العليم الصياد الذى لم تنج منه أية رائحة"،مجلة الثقافة الجديدة –الهيئة العامة لقصور الثقافة.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2023 للزميلة/ سارة أحمد،عن موضوع "المسيح فى الصعيد..الأخبار تتبع خط سير العائلة المقدسة بجنوب مصر".جريدة الأخبار –مؤسسة أخبار اليوم.

7- جائزة الصحافة الفنية:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2022 للزميلين محمد الشماع، والزميل /عبدالمجيد عبدالعزيز،تحقيق مشترك، "رحلة تصوير فيلم" بعنوان " البحث عن مدينة فرعونية مفقودة..بنيت بموافقة عبدالناصر من أجل النبى موسى،جريدة الأخبار المسائى-مؤسسة أخبار اليوم.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2023،للزميل /خيرى حسن،عن تحقيق بعنوان " فك لغز السطو على كلمات النشيد الوطنى "بلادى-بلادى"..أحاديث عاصفة فى مئوية سيد الموسيقى العربية،جريدة الوفد.

8- جائزة الصحافة الرياضية:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2022 مناصفة بين الزميل/حسن محمد حسن، عن موضوع بعنوان "كرة القدم للاجئين فى مصر..كنز مواهب بأرض المحروسة"،موقع اليوم السابع، والزميل/أحمد عبدالجواد، عن ملف بعنوان "تدليس فى ملف التجنيس"،مجلة الكورة والملاعب-مؤسسة دار التحرير.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2023 مناصفة بين الزميل/ د.مدحت رشدى مسعد، عن حملة بعنوان" أهم وأخطر القضايا والأزمات التى مرت بالكرة المصرية فى السنوات الأخيرة"، مؤسسة أخبار اليوم، والزميل/سيد شليان، عن سلسلة بعنوان "حكايات من دورى المظاليم"،بوابة أخبار اليوم-مؤسسة أخبار اليوم.

9- صحافة الوسائط المتعددة "مالتى ميديا"

- قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2022 للزميلة أسماء زكريا، والزميلة آيات الحبال ومحمود الخواص "عن عمل يومهم يبدأ دوت الخليج وأيديهم السنارة..معاناة صيادات السمك في كفر الشيخ"، موقع المصري اليوم.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2023 مناصفة بين الزميلة نهير عبدالنبي والزميل حسام عاطف عن عمل " وداعا يوسف شعره كيرلي"، موقع اليوم السابع، والزميل محمد هشام مصطفى عن عمل " شخصيات قلقة..برنامج بودكاست"، موقع الدستور.

10- المقال الصحفى

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2022 مناصفة بين الزميل محمد عبدالعزيز، عن مقال " ملك..ملاك الجنة"، موقع الجمهورية، مؤسسة دار التحرير، والزميل صلاح صيام عن سلسلة مقالات بعنوان" جريمة بلا عقاب"، جريدة الوفد.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2023 مناصفة بين الزميل أحمد عادل هاشم عن مقال "الخروج من نفق حماس والهروب من كوبري عباس"، جريدة المشهد، والزميل محمد بصل عن مقال " وزراء في مجالس إدارة البنوك بعد 10 سنوات من قانون تضارب المصالح"، جريدة الشروق.

الجوائز الخاصة

1- جائزة محمد عيسى الشرقاوى “للتغطية الخارجية”:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2022 للزميل/ محمد سالمان، عن تحقيق ميداني بعنوان" المهاجرون كانوا وقود المعركة..هكذا بدأت المناوشات بين الروس وحلفائهم والاتحاد الأوربي"، بجريدة اليوم السابع.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2023،لحملة مشتركة عن العدوان الصهيوني على غزة بدأت بتقرير "حكايات الدم والدموع... هنا غزة" للزميلة/ لمياء متولى،والزميل/ أحمد عبيدو، جريدة الأخبار-مؤسسة أخبار اليوم.

2- جائزة سمير عبدالقادر فى الصحافة الاقتصادية:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2022 للزميلة/ بيسان كساب، عن تحقيق " لعبة الديون..مافشلت فيه سيريلانكا وحققته مصر حتى الآن"، موقع مدى مصر.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2023 للزميل/أحمد صبحى، عن تحقيق "اقتصاد خفى..سماسرة وسوق سوداء لتهريب خامات الأدوية من الصين"، جريدة المال.

3- جائزة إحسان عبد القدوس في السبق الصحفي:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2022، مناصفة بين الزميل /محمد جمعة، عن الانفراد بنشر موضوع بعنوان "رشوة وزارة الصحة..لماذا برأت الأوراق نجل الوزيرة ومدير مكتبها؟ نص التحقيقات"، بجريدة الشروق.

والزميلين/محمد بصل- ومحمد نابليون –"عمل مشترك"، عن الانفراد بنشر موضوع بعنوان، "مصرع المذيعة المختفية شيماء جمال ورفع الحصانة عن زوجها القاضى بتهمة القتل"، بجريدة الشروق.

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة عن الأعمال المنشورة لعام 2023

4- جائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة:

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة عن عامى 2022-2023

5- جائزة منير كنعان للإبداع الفنى:

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة عن عامى 2022-2023

6- جائزة مجدى مهنا فى العمود الصحفى:

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة عن عامى 2022-2023

7- جائزة صحافة المرأة

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2022 مناصفة بين ملف "المرأة المصرية تغزو الفضاء" للزميلتين أمل الشريف ووفاء فراج، مجلة نصف الدنيا، مؤسسة الأهرام، وملف " 4 أعوام من الألم والأمل..القضاء ينتصر لطالبة المنصورة: أخيرا بنتي هيبقى ليها نسب"، للزميلة آية أشرف، جريدة الوطن.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2023 مناصفة بين الزميلة فاتن صبحي عن عمل " الطلب مرفوض..لست آنسة حسنة المظهر..نساء يقاومن التمييز في العمل بداية من إعلانات التوظيف حتى إقصاء الحوامل"، موقع المنصة، والزميلة إيمان حنا عن سلسلة حلقات "المرأة الفلسطينية أيقونة المعارك"، موقع اليوم السابع.

8- جائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2022، للزميل عماد حمدي عن مقال بعنوان " المديونية العالمية..الأزمة والانفجارالمحتمل"،موقع الدستور.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2023 للزميل محمد أحمد طنطاوي عن عمل بعنوان " الذهب والصعود على حساب الجنيه..ما يحدث ليس مكاسب للمعدن النفيس بل مضاربات على قيمة العملة"، موقع اليوم السابع.

9- جائزة صبرى غنيم فى القصة الانسانية:

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة عن عامى 2022-2023

10- جائزة محمد سلماوى للصحافة باللغات الأجنبية:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2022 للزميلة /علياء أبوشهبة، عن موضوع

Hunting across Egypt No quail in autumn، جريدة الأهرام ويكلى –مؤسسة الأهرام.

وقررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2023 مناصفة للزميلتين /دينا درويش، عن موضوع Informer…au prix de mourir،الاهرام إبدو-مؤسسة الأهرام، والزميلة /سارة الحصرى،عن موضوع Celebrating in sacred attire،الأهرام ويكلى –مؤسسة الأهرام

11- جائزة صحافة البيئة:

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2022 مناصفة بين كل من الزميل وسام حمدى عن تحقيق بعنوان "الحمأة غير المعالجة..سماد سام للأرض والإنسان"، بجريدة الكرامة، والزميل محمد علاء عن موضوع "الترشيح الطبيعى...تقنية خضراء منخفضة التكاليف والفواقد لإنتاج مياه الشرب النظيفة، بجريدة الشروق.

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة عن عام 2023 مناصفة بين كل من الزميل وسام حمدى عن تحقيق " تغير المناخ يحرق أغصان الزيتون فى مصر"، بجريدة الكرامة، والزميلة هند سعيد عن موضوع "الكربون الأسود...الشبح الخفى"، بوكالة أنباء الشرق الأوسط.