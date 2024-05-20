رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الترم الثاني 2024

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أحمد جودة - القاهرة - انطلق ماراثون نتيجة الشهادة الاعدادية 2024، حيث يبحث عدد من الطلاب وأولياء أمورهم عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية، ومن المقرر أن يتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الاسكندرية بداية من اليوم 18 مايو وتستمر حتى 23 مايو 2024، ولكل محافظة جدول الامتحانات الخاص بها وفقا لرؤية المحافظة في تنظيم مواد الامتحانات في المواعيد المناسبة للطلاب.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في السطور التالية كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية فور الانتهاء من تأدية الامتحانات، حيث تنتهي امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة الاسكندرية يوم 23 مايو 2024.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الترم الثاني 2024 كل المدارس



جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية



يحاول عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم الوقوف على جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية، وذلك ليتمكن الطلاب من تنظيم أوقات مذاكراتهم وفقا لهذه المواعيد والتي جاءت على النحو التالي:

ومن المقرر أن يتم عقد امتحانات مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية في يوم السبت 18 مايو 2024.

ويكون امتحان مادة اللغة الإنجليزية في يوم الأحد 19 مايو 2024.

امتحان مادة العلوم فإنه من المقرر أن يكون في يوم الاثنين 20 مايو 2024.

امتحان التربية الفنية ومادة الجبر في يوم الثلاثاء 21 مايو 2024.

يكون امتحان الهندسة والحاسب الآلى في اليوم التالي وهو يوم الاربعاء الذي يوافق 22 مايو.

وامتحان مادة الدراسات الاجتماعية في يوم الخميس 23 مايو 2024.



طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية



على سياق توضيح جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية، نوضح لكم الرابط الذي يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية من خلاله والذي جاء على النحو التالي: