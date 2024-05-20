وزير التعليم العالي يهنئ الدكتورة رانيا محمد والدكتورة هناء حسين لفوزهما بجائزة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مايو 2024 06:31 مساءً - يتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة للدكتورة رانيا محمد الأستاذ بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس لفوزها بجائزة خليفة التربوية عن مجال (فئة الأستاذ الجامعي المتميز).

كما يتقدم الدكتور أيمن عاشور بالتهنئة للدكتورة هناء حسين الأستاذ المساعد بكلية البنات جامعة عين شمس؛ لفوزها بجائزة خليفة التربوية عن مجال البحوث التربوية على مستوى الوطن العربي (فئة الأفراد)، عن بحث بعنوان "خريطة استراتيجية لقياس مُخرجات التعليم الجامعي من منظور الأداء المُتوازن في ضوء أفضل الممارسات العالمية".

جدير بالذكر أن جائزة خليفة التربوية تتضمن 10 مجالات على المستويين العربي والدولي، وتشمل الشخصية التربوية الاعتبارية، والتعليم العام، والتعليم وخدمة المجتمع، وأصحاب الهمم، والإبداع في تدريس اللغة العربية والتعليم العالي والبحوث التربوية، والتأليف التربوي للطفل، والمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة، بالإضافة إلى مجال التعليم المُبكر، وفئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس، وتتم عمليات الفرز والتقييم والتحكيم إلكترونيًا من قبل لجان علمية متخصصة في كل مجال من المجالات المطروحة، وتهدف جائزة خليفة التربوية إلى تعزيز القطاع التعليمي في جميع أنحاء العالم العربي عموما، من خلال تكريم الجهود المتميزة للمعلمين والتربويين في مختلف مجالات التعليم العام والخاص.