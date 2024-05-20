عاجل: عواصف ترابية ورملية تضرب القاهرة الكبرى.. حالة الطقس اليوم ٢٠ مايو 2024

أحمد جودة - القاهرة - عاجل: عواصف ترابية ورملية تضرب القاهرة الكبرى .. حالة الطقس اليوم ٢٠ مارس

تشهد البلاد حاليًا موجة حارة تستمر حتى نهاية الأسبوع، مع تأثيرات مرتفع جوي يجلب درجات حرارة عالية واليوم يُعتبر ذروة هذه الموجة، حيث من المتوقع أن تصل الحرارة إلى 41 درجة مئوية في الأماكن المظللة، وقد تزيد عن ذلك في الأماكن المكشوفة. بعض المناطق قد تشهد درجات حرارة تتخطى الـ 44 درجة مئوية. يُنصح بأخذ الحيطة والحذر عند الخروج من المنزل، والانتباه إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال الليل أيضًا.

عواصف ترابية ورملية تضرب القاهرة الكبرى.. حالة الطقس اليوم ٢٠ مايو

تأتي الكتل الهوائية الحارة من الصحراء، مما يؤدي إلى نشاط الرياح التي قد تثير الرمال والأتربة. يُطلب من سكان شمال الصعيد، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومنطقة القناة، وجنوب سيناء توخي الحذر بشكل خاص.

درجات الحرارة اليوم الاثنين في المحافظات

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين:

القاهرة 41 28

العاصمة الادارية 41 28

6 اكتوبر 40 27

بنهــــا 40 28

دمنهور 38 26

وادى النطرون 41 28

كفر الشيخ 37 26

المنصورة 38 27

الزقازيق 41 28

شبين الكوم 41 28

طنطا 37 22

دمياط 33 23

بورسعيد 33 23

الإسماعيلية 42 24

السويس 41 26

العريش 36 18

رفح 35 18

رأس سدر 37 25

نخل 38 17

كاترين 32 13

الطور 37 26

طابا 35 24

شرم الشيخ 39 27

الاسكندرية 33 24

العلمين 33 23

مطروح 35 23

السلوم 36 24

سيوة 42 24

رأس غارب 38 26

الغردقة 39 27

سفاجا 39 26

مرسى علم 39 27

شلاتين 38 25

حلايب 34 24

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 33 23

الفيوم 41 24

بني سويف 41 24

المنيا 41 25

أسيوط 42 25

سوهاج 43 26

قنا 43 26

الأقصر 45 27

أسوان 45 28

الوادى الجديد 44 27

أبوسمبل 44 28