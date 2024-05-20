نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة 3 إعدادي محافظة أسوان الترم الثاني..ترقبوا إعلان نتائج الترم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من طلاب وأولياء أمور طلاب الشهادة الاعدادية عن نتيجة الترم الثاني 2024، حيث انطلق ماراثون الامتحانات في كافة المحافظات، فيما أكد المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم في أسوان، أن مديرية التربية والتعليم بأسوان أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى الشهادة الإعدادية والتى تنطلق غدًا السبت بجميع مدارس المحافظة.

ويؤدى امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024 27 ألفا و120 طالبا وطالبة نظام: عام، لغات، رياضى، خاص، دمج، امتحاناتهم أمام 302 لجنة بواقع 64 لجنة بإدارة أسوان التعليمية، 21 لجنة بإدارة دراو التعليمية 40 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية 76 لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية 101 لجنة بإدارة إدفو التعليمية.



وأوضح الرشيدى أنه تم تجهيز جميع اللجان والأوراق الإدارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بكل لجنة امتحانية، كما تم توفير مبردات المياه ووسائل التهوية المناسبة، بما يضمن تهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

وأكد الرشيدي على تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسته شخصيًا، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، لتلقى أية شكاوى أو مشكلات قد ترد خلال فترة الامتحانات.

وشدد على ضرورة التزام الجميع بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، لافتًا أنه تم التنبيه على القائمين على اللجان والامتحانات ضرورة توفير الهدوء داخل اللجان، وحظر استخدام الهاتف المحمول، وكذلك التصدى لمحاولات الغش بكل حزم.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 – الترم الثاني:

– اللغة العربية: 40 درجة.

– اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

– الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

– الرياضيات: 30 درجة.

– العلوم: 20 درجة.

– المجموع الكلي: 140 درجة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 في نهاية العام



– اللغة العربية: 80 درجة.

– اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

– الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

– الرياضيات: 60 درجة.

– العلوم: 40 درجة.

– المجموع الكلي: 280 درجة.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان الترم الثاني 2024

يمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع بوابة أسوان الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط: ( http://info.aswan.gov.eg ).