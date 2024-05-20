مدبولي: الدولة حريصة على دعم الجامعات التكنولوجية والتشجيع على إنشائها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مايو 2024 08:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قاطرة التنمية في أي مجتمع هو الصناعة، مؤكدًا على حرص الدولة على دعم الجامعات التكنولوجية والتشجيع على إنشائها.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال احتفالية افتتاح جامعة السويدي للتكنولوجيا بمدينة العاشر من رمضان والتي أذاعتها فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، "قطاع الصناعة يشهد من الدولة دعم كبير يمكن على المستوى الشخصي لا يمر يومًا إلا بوجودي في أحد المنشآت في القطاع الخاص".

الدخول في شراكات مع القطاع الخاص

وتابع "لدعم القطاع الخاص في دوره والصناعة عبارة عن منشآت وأجهزة وبنية أساسية ولكن يبقى المكون الأساسي هو القوى البشرية والنهضة الصناعية تبدأ بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي ودعمنا أن يقود تطوير التعليم الفني والتعليم الجامعي ممثل في الجامعات التكنولوجية".

واستطرد "الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لإنشاء عدد من المدارس الفنية وتطوير المدارس القائمة كل المدارس الفنية التي يتم تشغيلها وإدارتها أصبحت نموذج نجاح ونقطة مضيئة نتيجة أن القطاع الخاص هو قطاع صناعي ودائما كون هناك رغبة في إتمام التعليم شجعنا هذا النموذج".

تغيير ثقافة المجتمع

وأردف "في هذه الجامعة المستهدف أن تستوعب أكثر من 15 ألف طالب، خريجو الجامعات التكنولوجية لديهم آفاق غير محدودة في قطاعات العمل، والدولة تشجع على إنشاء الجامعات التكنولوجية حتى تسهم في انطلاق قطاع الصناعة".

واستطرد "يبقى دور تغيير ثقافة المجتمع الذي كان يؤمن بالكليات النمطية ولكن هذا النموذج يعطي المثل حتى خريجو المدارس اللغات يكون لديهم آفاق غير محدودة لفرص العمل وأوجه كل التحية لهذه النوعية من الجامعات واشكر مجموعة السويدي على دورهم في هذه المدارس".