مكتب الإعلام بأونروا: هناك صعوبة شديدة في توفير المستلزمات للنازحين بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 مايو 2024 08:30 مساءً - طالب القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بأونروا للقاهرة الإخبارية بتدفق دائم ومستمر للمساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بأونروا للقاهرة الإخبارية إن هناك صعوبة شديدة في توفير المستلزمات للنازحين في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.