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أحمد جودة - القاهرة - ترقبوا النتيجة.. موعد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني في محافظة الجيزة 2024

ترقبوا النتيجة.. موعد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني في محافظة الجيزة 2024.. مع اقتراب نهاية الامتحانات للشهادة الإعدادية، يجري الكثير من الآباء والطلاب بحثًا مكثفًا على محرك البحث جوجل لمعرفة تاريخ إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام 2023-2024.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024



وفقًا للمعلومات المتاحة، سيتم الإعلان عن النتائج في الأسبوع الثاني من العطلة الدراسية. يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج عبر الروابط الرسمية لكل محافظة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية

وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، فإن تحديد موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 يختلف باختلاف كل محافظة.

كما شددت الوزارة على أن تقييم الطلاب سيعتمد على مجموع درجات الفصلين الدراسيين، وليس فقط على درجات فصل دراسي واحد. يُجرى الطلاب اختبارات الفصل الدراسي الأول، وتُضاف الدرجات التي يحصلون عليها إلى درجات اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

تُعتبر امتحانات الشهادة الإعدادية ختام مرحلة التعليم الأساسي، وتمكّن النتائج المتحصل عليها الطلاب من الانتقال إلى مرحلة التعليم الثانوي، سواء كان ذلك في القسم العام أو الفني بجميع فروعه.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024



نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 2024، الترم الثاني، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 – الترم الثاني

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.



توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 في نهاية العام



يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.