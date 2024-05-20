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على هامش المؤتمر العام السادس: ندوة السياسات العامة للأجور.. وكيفية الوصول للائحة أجور للصحفيين

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أحمد جودة - القاهرة - دعت نقابة الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية، لندوة "السياسات العامة للأجور.. وكيفية الوصول للائحة أجور للصحفيين في ظل الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية"، الساعة السادسة مساء يوم الأحد المقبل 26 مايو.

يتحدث فى الندوة سلمى حسين صحفية باحثة اقتصاد، وحازم شريف رئيس تحرير جريدة "المال"، ومحمد جاد صحفى وباحث اقتصاد، ومحمد العريان كممثل للصحفيين المؤقتين، وتدير الندوة صحفية وباحثة اقتصاد فى مجال النوع الاجتماعى منى عزت.

تعقد الندوة بقاعة محمد حسنين هيكل على هامش جلسات الإعداد للمؤتمر العام السادس للصحفيين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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