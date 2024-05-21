نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الأرصاد: موجة حارة تتراجع في نهاية الأسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس في مصر للفترة من الثلاثاء 21 مايو 2024 حتى الأحد 26 مايو 2024.

ستشهد البلاد موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء من الثلاثاء إلى الخميس، يليها تراجع في درجات الحرارة.

حالة الطقس من الثلاثاء إلى الخميس

وفقًا لما نشرته الهيئة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من المتوقع أن تكون الأجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارة على السواحل الشمالية.

خلال الليل، ستكون الأجواء معتدلة على السواحل الشمالية ومائلة للحرارة على باقي المناطق. كما ستنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق بجنوب سيناء.

حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس

من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، جنوب سيناء وجنوب البلاد.

انتهاء الموجة الحارة

تتوقع الأرصاد أن تنكسر الموجة الحارة بنهاية الأسبوع الجاري. من يوم الجمعة 24 مايو، سيشهد شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية. كما ستستمر الرياح في النشاط على أغلب الأنحاء.