بدء امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 09:32 صباحاً - بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، قبل قليل، أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية، وذلك ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024.

وانطلقت لجنة امتحان مادة اللغة الأجنبية الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر لمدة ساعتين، ويؤدي الطلاب بعدها امتحان مادة التربية الدينية، وذلك الساعة الحادية عشر والنصف، ولمدة ساعة ونصف.

وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، توجيه مديري الإدارات التعليمية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات والتشديد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية.

ويواصل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالجيزة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بأداء امتحان مادتى العلوم والتربية الفنية غدًا الأربعاء 22 مايو، وامتحان مادة الدراسات الاجتماعية، و(التربية الرياضية خاصة بمدرسة السعيدية الرياضية) يوم الخميس 23 مايو الجاري.