نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر صور من امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر التليجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول صور امتحان مادة الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة، عبر تطبيق التليجرام، بعد مرور ثلث ساعة من بدأ الامتحان.

وزعم أدم الجروب، أن الصور المتداولة على تليجرام هو نفس الامتحان الأصلي الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وفي ذات السياق، قال مصادر داخل ديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه جاري تتبع صور الامتحان المتداول على السوشيال والتأكد من أنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان.

وأكدت المصادر، أنه في حالة التأكد من صحة الامتحان، سيتم الوصول إلي الطالب أو المراقب المتسبب في تصويرة وتداولة، وتحويلة للشئون القانونية وتطبيق قانون الغش عليه

وبدأت امتحانات الشهادة الإعدادية، بمحافظة القاهرة، بامتحانات الفصل الدراسى الثانى، الدور الأول "آخر العام" للعام الدراسى 2023/2024، الخميس الماضي.

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة الامتحان فى مادة الجبر والإحصاء، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب

وأكد أيمن موسي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام أعمال الامتحانات، حيث تم الإنتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (نهاية العام ) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ م، والتى تنطلق اليوم، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٢

